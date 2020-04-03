Genç iş adamlarından Milli Dayanışma kampanyasına destek Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 genç iş adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına destek verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 genç iş adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyüyor. Kampanyaya Osmaneli ilçesinde esnaflık yapan genç iş adamlarından Coşkun Seyyar, Mutlu Orhan ve Hüseyin Çelik'ten destek geldi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan kampanyaya bağış yaparak katıldığını duyuran genç iş adamı Coşkun Seyyar, "Zor günlerden geçtiğimizi, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 arkadaş olarak destekte bulunduk. Biz bize yeteriz Türkiye, birlikte başaracağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA