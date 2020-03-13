Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşü iptal edildi
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Çanakkale, Güncel

Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşü iptal edildi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale şehitlerimizi anma kapsamındaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşümüzü iptal ettik" dedi.

13.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:16
Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşü iptal edildi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale şehitlerimizi anma kapsamındaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşümüzü iptal ettik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü, koronovirüse karşı tedbirler kapsamında iptal edildi. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Çanakkale şehitlerimizi anma kapsamındaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşümüzü iptal ettik" dedi.

57'NCİ ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nde ilk olarak Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde kamp kuruyor. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtılıyor. Ardından, şehit olan askerler gibi sabah namazı kılınıyor. Saat 06.30'u gösterdiğinde yürüyüşe geçiliyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu bünyesindeki izciler, sırtlarında 'Dedeciğim Ben Geldim' yazılı cepkenleriyle, Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alay'ı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buluyor. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiriyor. 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü yıllardır yapılıyor. 


Kaynak: DHA

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