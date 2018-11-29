İçişleri Bakanlığı, Gece Bekçilerinin Trafik Para Cezası Yazabildiği İddialarını Yalanladı

İçişleri Bakanlığından, "Gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladığı" iddialarına ilişkin, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ihlallerine yönelik polis ve jandarma personeline "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı" tanzim etme görevi verildiği anımsatılarak, bunun dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişinin yetkilendirilmediği bildirildi.

ÇIKAN HABERLER ÜZERİNE BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım ve internet haber sitelerinde, "Cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 lira park cezası yazdıkları" şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.



Genel zabıtanın trafik kural ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisinin, Karayolları Trafik Kanunu'nun 6. maddesinde belirtildiği ve bu hükmün uygulanmasını teminen 4 Eylül 2018 tarihinde valiliklere uygulamaya ilişkin usul ve esasların gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

MAHALLE BEKÇİLERİ YETKİLİ DEĞİL

"Buna göre, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ihlallerine yönelik polis ve jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir. Polis ve jandarma personelinin dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir.