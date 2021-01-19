Gazilerden Hayrabolu Belediye Başkanı İnan'a ziyaret

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz ve dernek üyeleri, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı makamında ziyaret etti.

İnan, ziyarette yaptığı konuşmada, vatan için canını hiçe sayan gazilerin ve şehitlerin yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Aziz şehitlerin ailelerinin ve kahraman gazilerin kendilerine emanet olduğunu belirten İnan, "Vatan toprağı için şehit olmak, gazi olmak herkese nasip olmaz. Bayrağımızın huzur içerisinde dalgalanması uğruna gazi olan kıymetlilerimizle gurur duyuyoruz. Her zaman şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara