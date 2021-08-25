Gaziemirli öğrencilere çanta desteği
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Gaziemirli öğrencilere çanta desteği

Gaziemirli öğrencilere çanta desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Eğitim alanındaki çalışmalarıyla öğrencilere destek olan Gaziemir Belediyesi'nin projeleri, öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda verilen eğitimle öğrencileri lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlayan belediye, aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına okul çantası dağıtıyor.

Yürütülen proje kapsamında öncelik ilkokula başlayan öğrenciler olmak üzere ortaokul ve lise öğrencilerine; içerisinde kolonya, bez maske, kalem ve not defterinin yer aldığı okul çantası dağıtımı yapılıyor. Gaziemir Belediyesi'ne başvuran ve yapılan inceleme sonucunda ekonomik yönden dezavantajlı durumda olduğu belirlenen ailelerin çocukları bu destekten yararlanıyor.

Sosyal yardımlardan faydalanma koşullarını taşıyan aileler, belediye personeli tarafından telefonla aranarak adreslerine en yakın semt evine davet ediliyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yansıtan projelere ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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