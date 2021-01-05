Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor
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Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor

05.01.2021 07:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:04
Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde üretilen pul biber, 25 ülkeye ihraç ediliyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde üretilen pul biber, 25 ülkeye ihraç ediliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 2020 yılında pandemi sürecine rağmen Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine 5 bin ton pul biber ihracatı yapıldığını ifade etti.

İslahiye'de çiftçilerin 'kırmızı altın' olarak adlandırdığı kırmızı biberin 25 bin dönüm alanda ekimi yapılıyor. Yaz mevsiminde tarlalardan toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra İslahiye'de kurulu 15 tesiste, işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor.

25 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

İslahiye'de üretilen pul biberler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Paketlenmesinin ardından Türkiye'nin 81 iline gönderilen pul biberler, yoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'daki 25 ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs salgını döneminde bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle tüketimi artan kırmızı pul biberin, pandemi sürecine rağmen 25 ülkeye 5 bin ton ihracatının gerçekleştiğini anlatan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bu yıl ilçemizde 25 bin dönüm alanda kırımızı biber ekimi yapıldı ve rekolte 50 bin ton olarak gerçekleşti. Hasadının ardından çöplerinin temizlenerek kurutulmasının ardından biberlerimiz tesislerde işlenerek paketlendi. İlçemizde yetişen biberler, Türkiye'nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Pul biberimiz ayrıca gurbetçilerin yoğunlukta yaşadığı Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu'ya ihraç ediliyor. Pandemi sürecine rağmen bu yıl hasadın yüzde 10'luk kısmı olan 5 bin tonu 25 ülkeye ihraç ettik" dedi.


Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor
Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor
Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor
Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor
Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor
Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor
Gaziantep'ten 25 ülkeye pul biber ihraç ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları (1)
MAHMUT BİLDERBERG: Yılın enayisi, bu sayede rakiplerin arttı pazarın küçülttün bravo
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