Gaziantep'te kız arkadaşını darbederek parasını gasbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te kız arkadaşını darbederek parasını gasbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Gaziantep'te darbettiği kız arkadaşının parasını gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kız arkadaşını darbederek parasını gasbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
18.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:51

Gaziantep'te darbettiği kız arkadaşının parasını gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, erkek arkadaşı M.A.K. tarafından darbedildiğini ve gasbedildiğini öne süren D.A'nın şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından yakalanan zanlı M.A.K, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince gasp ve darp suçlamalarıyla tutuklandı.

Bir süre önce İstanbul'dan gelerek Gaziantep'te erkek arkadaşıyla yaşamaya başladığını belirten D.A, 16 Eylül Çarşamba günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek darbedildiğini ve bir miktar parasının gasbedildiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

AA Editörü - Kerem Kocalar
Kerem Kocalar
AA Editörü
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