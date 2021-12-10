GAZİANTEP'TE, IRAK DEVLETİNİN KURULUŞ GÜNÜ KUTLANDI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, Irak Devletinin 100'üncü kuruluş yıldönümü kutlandı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen yıldönümü kutlama etkinliği her iki ülkenin milli marşının okunması ve saygı duruşuyla başladı. Etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, her iki ülkenin ticaret temsilcileri ve Irak vatandaşları katıldı.

'IRAK DEVLETİNİN MİLLİ GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM'

Vali Davut Gül yaptığı konuşmada, Irak Devletinin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü kutlayarak, "Gaziantep ile Irak ilişikileri her dönemde çok sıcaktı. Özellikle başkonsolosumuz geldikten sonra bu ilişkiler daha da artmaya başladı. Irak'ın Türkiye ile başta terörle mücadele olmak üzere ticari,sanayii ve kültürel anlamda büyükelçimiz, başkonsolosumuz ve yereldeki kurum odalarımız katkı sunmaya devam ediyor. Bu sene Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yılı. İnşallah önümüzdeki yüzyıllarda da Irak ve Gaziantep şuan ki olmuş olduğu olduğu yerden çok daha iyi yerlere gelmiş olur. Bu anlamda her iki ülkenin yöneticileri olmak üzere bu dostluğa, kardeşliğe ve gelişmeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Irak Devletinin milli gününü tebrik ediyorum." dedi.

'TÜRKİYE BAŞARI VE EKONOMİ OLARAK ÇOK ÖNDE BİR ÜLKE'

Türkiye'nin dünyanın odak merkezi haline geldiğini ve bu konudaki ilerlemelerini yakından takip ettiklerini aktaran Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, "Bugün bizim milli bayramımız. Irak Devletinin kuruluşunun 100. Yılındayız. Şuanda misafir olduğumuz Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. Yılındayız. Bu her iki bayram kutlu olsun. Irak Devleti çevre ülkeleriyle uzun zamandır iş birliği içerisindedir. Türkiye bu ülkelerin en başında geliyor. Bu işbirliğini üst düzeyde devam ettirmek kararındayız. Bu kararlığı Irak Başbakanımız Mustafa el Kazımi Ankara ziyaretinde dile getirdi. Bu kapsamda her ülkenin ortak ekonomik iş birliğinin yanı sıra ortak komisyonlar oluşturulması ve bütün alanlarda iş birliğinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi ele alındı. Bizde Gaziantep Irak başkonsolosluğu olarak Gaziantep büyükşehir belediyesiyle, sanayicilerle iş birliği yapıyoruz. Bu güzel birlikleri Gaziantep halkının iyimserliğinden kaynaklıdır. Türkiye başarı olarak ekonomi olarak ve devlet yapısı olarak çok önde. Dünyadaki 180 ülkeyle sanayi ve diğer konularda iş birliği yapmaktadır. Dünyanın odak noktası olması ve bu konuda ilerlemesini görüyoruz." ifadelerini kullandı.