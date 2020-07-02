Gaziantep'te cami kapısındaki bakır işlemeyi çalan zanlı tutuklandı Gaziantep'teki bir caminin kapısında bulunan bakır işlemeyi sökerek çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'teki bir caminin kapısında bulunan bakır işlemeyi sökerek çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Özdemir Bey Caddesi'ndeki bir caminin giriş kapısında bulunan kaplama bakırın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İnceleme sonucunda B.N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA