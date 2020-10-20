Gaziantep'te anne adaylarına 934 bin litre süt dağıtıldı

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği "Anneye Süt Bebeğe Can" projesi kapsamında ildeki 29 bin anne adayına ulaşılarak, 943 bin litre süt dağıtıldığı bildirildi.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği "Anneye Süt Bebeğe Can" projesi kapsamında ildeki 29 bin anne adayına ulaşılarak, 943 bin litre süt dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığınca anne adaylarının sağlıklı beslenmesi ve erken doğum ile bebek ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla 16 Aralık 2019'da başlatılan proje çerçevesinde anne adaylarına 45 günde bir 12 litre süt dağıtılmaya devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen projede, sterilizasyon ve paketleme işlemi tamamlanan sütler anne adaylarının evlerine kadar götürülüyor.

İlk günden bu yana 18 ekiple sütlerin ulaştırılması için 251 bin 277 kilometre yol kat edilen projede, bu güne kadar 29 bin 222 anne adayına ulaşılarak, 943 bin 44 litre süt dağıtıldı, gıda desteğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir