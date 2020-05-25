GAZİANTEP Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, park halindeki otomobilden bilgisayar çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

25.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:20

Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilden bilgisayar çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi'nde, 12 Mayıs'ta park halindeki otomobilde bulunan dizüstü bilgisayar çalındı. Otomobilinin camının kırılarak bilgisayarının çalındığını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarında yaptığı incelemeyle, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi belirledi. Kimliği de saptanan ancak açıklanmayan şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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