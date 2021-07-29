GAZİANTEP - Gaziantep'in yeni sezon öncesi Süper Lig için öz güveni yüksek
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GAZİANTEP - Gaziantep'in yeni sezon öncesi Süper Lig için öz güveni yüksek

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün kurumsal iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer, başarılı performanslarını yeni sezonda üzerine koyarak sürdürmek istediklerini belirtti.

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün kurumsal iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer, başarılı performanslarını yeni sezonda üzerine koyarak sürdürmek istediklerini belirtti.

Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da başlayan yeni sezon hazırlıklarının Avusturya'da devam ettiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışında kamp yapan tek takım olduklarını ifade eden Koçer, "Bu da yönetim kurulumuz ve hocamızla aldığımız ortak bir karar. Kamp döneminde iyi takımlarla mücadele ediyoruz. Bütün eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Başkanımız şu an Avusturya'da takımla birlikte ve yakın takipte." dedi.

Süper Lig'de üçüncü sezonlarını yaşayacaklarını belirten Koçer, "Bu seneki hedefimiz, ilk iki sezonda yakaladığımız başarıyı daha da üzerine koyarak sürdürmek. Bu sezon ligi daha iyi bir sırada bitirmek istiyoruz. Tek arzumuz bu. İnşallah güzel neticeler alacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları

Koçer, yeni sezon planlaması kapsamında ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'la anlaştıklarını ve 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "Erol hocayla iletişimimiz gayet iyi. Enerjisiyle bize moral veriyor. Tabii takımdan ayrılanlar oldu ama gelenler de var. 5 arkadaşımızı kadroya dahil ettik. Taraftarlarımızın beklentilerini biliyoruz. Bu noktada çalışıyoruz. Forvet hattına, iyi performans sergileyeceğini düşündüğümüz ve mali açıdan bize uygun iki oyuncu transfer etmek istiyoruz. İnşallah güzel neticeler alırız." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geride kalan sezonu taraftarsız geçirmek zorunda kaldıklarını anımsatan Koçer, "Yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak. Zaten taraftarımızı çok özledik. Ciddi başarılar elde ederken maalesef seyircimizi tedbirler nedeniyle yanımızda göremedik. İnşallah bu sezon beraber olacağız. Onların yanımızda olması bizi heyecanlandırıyor. Neler başarabileceğimizin farkındayız. Biz takım ve şehir olarak birlik içindeyiz ve olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GAZİANTEP - Gaziantep'in yeni sezon öncesi Süper Lig için öz güveni yüksek
GAZİANTEP - Gaziantep'in yeni sezon öncesi Süper Lig için öz güveni yüksek
GAZİANTEP - Gaziantep'in yeni sezon öncesi Süper Lig için öz güveni yüksek
GAZİANTEP - Gaziantep'in yeni sezon öncesi Süper Lig için öz güveni yüksek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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