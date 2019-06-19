Gaziantep'in ihracatı arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, ketten ocak-mayıs döneminde yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 3 milyar 183 milyon 315 bin dolara ulaştığını bildirdi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın haziran ayı meclis toplantısı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Konukoğlu, Brezilya'da düzenlenen 11. Dünya Odalar Yarışması'nda final heyecanı yaşatan GSO ile kendi kategorisinde birinci olma başarısı gösteren Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) tebrik ederek, Gaziantep adına sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

GSO'nun da 2005 yılında aynı yarışmada birincilik aldığını anımsatan Konukoğlu, bundan sonra tüm odaların önemli dereceler elde ederek, şehrin ismini tüm dünyaya duyurması temennisinde bulundu.

Konukoğlu, Gazişehir Gaziantep'in şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesine de değinerek, "Süper Lig'e çıkmasında başta teknik ekip olmak üzere, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz, tüm hocalarımız, futbolcularımız, kulüp çalışanlarımız ve her zaman yanımızda olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'in gelişmesine hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkese minnettarım. Gazişehir bundan sonra da şehrimizi inşallah Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecek. Allah bu şampiyonluğu gazi şehrimize hayırlı etsin" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları aşmasının yolunun ihracattan geçtiğine dikkati çekti.

İhracat rakamlarını daha da yukarılara taşıyacaklarını vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ocak-mayıs döneminde Gaziantep'in ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 3 milyar 183 milyon 315 bin dolara ulaştı. Yine aynı dönemde Gaziantep'ten yapılan makine ve aksamları ihracatı yüzde 89, çelik ihracatı yüzde 45, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 39, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 26 arttı. İlk 5 ayda Amerika kıtası ülkelerine ihracat yüzde 29, ülkemizin de hedef pazarları arasında yer alan Güney Afrika'ya ihracat yüzde 26 oranında arttı."

Ünverdi, GAPSHOES 29. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Kış Fuarı'nın 3 Temmuz'da açılacağını belirterek, herkesi fuara davet etti.

Kaynak: AA