VCT EMEA Challengers Yükselme Turnuvası 1 Nisan'da Başlıyor!

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası hakkındaki detaylar açıklandı.

VALORANT esporu, Reykjavík'teki Masters 1'e odaklanmadan önce, gözler VCT EMEA'ya çevrildi. Bulundukları VCT EMEA Challengers 1 gruplarını son sırada tamamlayan BIG ve SuperMassive Blaze, EMEA'nın elit liginde kalabilmek için yedi VRL şampiyonuna karşı savaşmak zorunda.

Bu hafta başlayan VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası'nı takip ederken bilinmesi gereken bütün detaylar açıklandı.

TURNUVAYA GENEL BAKIŞ

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası iki evreden oluşan, dokuz takımlık bir turnuva. Turnuvadaki 1. Evre'de yedi VRL galibi iki gruba ayrılıyor: A Grubu ve B Grubu. İki grubun zirvesinde yer alan iki takım da 2. Evre'ye yükseliyor. Dört takım bulunan A Grubu'nda, GSL türü bir sistem uygulanacak: İki açılış maçı, ardından bunları kaybedenler arasındaki bir maç, ardından kazananlar arasındaki bir maç ve son olarak final maçı oynanacak. Üç takım bulunan B Grubu'nda maç formatı lig usulü BO3 şeklinde olacak, birinci sırada yer alan takım otomatik olarak 2. Evre'ye yükselecek. Ardından kalan iki takım tek bir BO3 maç oynayacak ve B Grubu'nun 2. Evre'ye katılacak ikinci takımını belirleyecek.

2. Evre'de dört 1. Evre takımının yanına BIG ve SuperMassive Blaze de dahil olacak ve ikili eleme grubu mücadelesi yaşanacak. BIG ve SuperMassive Blaze, 1. turu es geçecekler ve 1. turdaki iki maçın kazananlarıyla oynayacaklar. 1. turdaki maçların ikisi de çapraz grup eşleşmesi olacak: A Grubu kazananı vs. B Grubu ikincisi ve de B Grubu kazananı vs. A Grubu ikincisi. 2. Evre maçlarının her biri BO3 şeklinde gerçekleşecek. Tek istisna alt grup finali, bu maç BO5 olacak. Galiplerin ikisi de VCT EMEA Challengers 2. Aşama'ya yükseleceği için final maçı oynanmayacak. BIG veya SuperMassive Blaze düşmeleri halinde VCT mevsiminin başında kendi seçtikleri VRL bölgesine dahil olacaklar.

VCT EMEA Challengers Yükselme Turnuvası'na katılan dokuz takım şu şekilde:

BIG — VCT 1. Aşama Challengers EMEA A Grubu Sonuncusu

SuperMassive Blaze — VCT 1. Aşama Challengers EMEA B Grubu Sonuncusu

Anonymo Esports — Doğu: Surge Galibi

Excel Esports — Kuzey: Polaris Galibi

FOKUS — DACH: Evolution Galibi

Rebels Gaming — İspanya: Rising Galibi

Sector One — Fransa: Revolution Galibi

Surreal Esports — Türkiye: Birlik x Coca Cola Galibi

Team Falcons — MENA: Resilience Galibi

NEREDE İZLENEBİLİR

VALORANT Challengers Yükselme Turnuvası'nda 1. Evre, İngilizce olarak Twitter'dan duyuracağımız partner yayıncılarımız ile izlenebilir. 2. Evre ana VALORANT Twitch kanalı tarafından yayınlanacak (İngilizce). İngilizce yayına ek olarak turnuvanın iki evresinin de yayınlanacağı diğer diller şu şekilde:

TÜRKÇE — Twitch// YouTube

ARAPÇA — Twitch

FİNCE — Twitch

FRANSIZCA — Twitch

ALMANCA — Twitch

MACARCA — Twitch

LEHÇE — Twitch 1// Twitch 2

RUSÇA — Twitch// YouTube// VK

İSPANYOLCA — Twitch

Resmi yayına ek olarak birçok EMEA dilinde VCT izleme partileri düzenleme planlanıyor.

MAÇ PROGRAMI (Türkiye Saati İle)

1. Evre (Grup Aşaması)

Yayınlar saat 17.30'da, maçlar ise 18.00'de başlıyor (tek istisna 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak B Grubu maçı, bu maç 21.00'de gerçekleşecek).

1 Nisan Cuma

A Grubu Açılış Maçları 1 + 2

B Grubu Maçları 1 + 2

2 Nisan Cumartesi

A Grubu Eleme Maçı + Kazananların Maçı

B Grubu Maç 3

3 Nisan Pazar

A Grubu Final Maçı

B Grubu Maç 4

2. Evre (Grup Aşaması)

Yayın 16: 00'da, etkinlik öncesi gösteriler 16: 30'da, maçlar ise 17: 00'de başlıyor.

5 Nisan Salı

Tur 1 Maç 1// Tur 1 Maç 2

6 Nisan Çarşamba

Üst Grup Yarı Final 1// Üst Grup Yarı Final 2

7 Nisan Perşembe

Alt Grup Çeyrek Final 1// Alt Grup Çeyrek Final 2

8 Nisan Cuma

Üst Grup Final// Alt Grup Yarı Final

9 Nisan Cumartesi

Alt Grup Final

EsporGazetesi.com / Gamegar