Valorant'a eklenecek olan yeni harita Pearl, dereceli maçlara bir süreliğine eklenmeyecek olmakla birlikte dereceli ve derecesiz maç harita havuzlarından Split haritası kaldırılacak. Split'e sadece özel oyun ve diğer oyun modlarında girilebilecek. Peki, Valorant yeni harita Pearl ne zaman geliyor 2022?

VALORANT YENİ HARİTA NE ZAMAN GELECEK 2022?

Valorant'ın Haziran 2022 itibariyle en yeni haritası Pearl, Valorant 5.0 güncellemesiyle beraber oyuna 22 Haziran Çarşamba günü eklenecek.

Yeni harita Pearl, 22 Haziran itibariyle iki hafta boyunca dereceli maçlarda oynanmayacak. Oyuncular haritaya alıştıktan sonra dereceli maç harita havuzuna eklenecek. Bu sırada ise yeni güncelleme ile Split haritası dereceli ve derecesiz maçlardan kaldırılacak.

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