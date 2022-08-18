Rumbleverse sistem gereksinimleri neler? Rumbleverse kaç GB?
Iron Galaxy tarafından geliştirilen ve Epic Games'in yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz battle royale oyunu Rumbleverse'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Rumbleverse sistem gereksinimleri neler? Rumbleverse kaç GB? Detayları haberimizde…
Herkesin şampiyon olabileceği, oynaması ücretsiz 40 kişilik bir brawler royale oyunu Rumbleverse, yüzlerce eşsiz öğeyi karıştırıp eşleştirerek dövüşçünü özelleştirebileceğin battle royale oyunu Rumbleverse sistem gereksinimleri neler? Rumbleverse kaç GB? İşte detaylar…
Rumbleverse'ü düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7790 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya AMD Radeon HD 7790, 2 GB
- Depolama: 7 GB boş alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4570 veya AMD Ryzen 3 1300X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti, 2 GB veya AMD Radeon HD 7870, 2 GB
- Depolama: 7 GB boş alan
Rumbleverse'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Epic Games'in yayınladığı Rumbleverse, oynaması ücretsizdir, ancak oyun içi satın alımları bulunmaktadır.