Rumbleverse sistem gereksinimleri neler? Rumbleverse kaç GB?

Iron Galaxy tarafından geliştirilen ve Epic Games'in yayıncılığını yaptığı oynaması ücretsiz battle royale oyunu Rumbleverse'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Rumbleverse sistem gereksinimleri neler? Rumbleverse kaç GB? Detayları haberimizde…