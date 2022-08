Embracer, KOTOR Remake'in Geliştirme Sürecindeki Sorunları Doğruladı

Star Wars Knights of the Old Republic Remake geliştirme sürecinde sorunlar yaşandığı yönündeki iddialar Embracer Group tarafından doğrulandı.

Embracer Group bünyesindeki Aspry Media'nın geliştirdiği Star Wars Knights of the Old Republic Remake'in geliştirme sürecinde sorunlar yaşandığı yönündeki iddialar şirket tarafından üstü kapalı şekilde onaylandı.

Geçen ay Bloomberg yazarı Jason Schreier, Star Wars Knights of the Old Republic Remake'in süresiz olarak ertelendiği ve oyunun başındaki sanat yönetmeni ile yaratıcı yönetmenin işlerine son verildiğini öne sürmüştü. Schreier, geliştirmeden sorumlu Aspyr Media'nın başka projelere yöneleceğini; Star Wars KOTOR Remake'in ise Embracer'ın bünyesindeki bir başka stüdyo olan Saber Interactive'in kontrolüne bırakılarak en iyi ihtimalle 2025'te çıkabileceğini iddia etmişti.

Aspyr'in sahibi olan Embracer Group yakın zamanda bu söylentileri üstü kapalı bir şekilde doğruladı. İsveçli oyun firması birinci çeyreğe ait mali raporları yayımladığı duyuruda, oyun ismi vermeden şu açıklamayı yaptı:

"AAA projelerden biri şirket içindeki bir başka stüdyoya devredildi. Bu, oyun için istediğimiz kalite çıtasına ulaşmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu geçiş nedeniyle oyun için herhangi bir erteleme yaşanmasını beklemiyoruz."

Embracer Group, The Lord of the Rings ve Hobbit'in İsim Haklarını Satın Aldı

Star Wars Knights of the Old Republic Remake, PlayStation Showcase 2021'de PlayStation 5 ve PC için duyurulmuştu ve 2022'de çıkması planlanıyordu.

Embracer'ın oyunla ilgili "erteleme beklemediklerini" açıklamasıyla Knights of the Old Republic Remake'in bu yıl bitmeden piyasaya sürülebileceğine yönelik haberler ortaya çıktı. Bunun ardından Jason Schreier, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak "Knights of the Old Republic Remake kesinlikle bu yıl gelmiyor." paylaşımını yaptı. Projenin ölçeğinin daraltılmadığı takdirde 2024'ün bile iyimser bir çıkış tarihi olacağını ifade etti.