Blockchain tabanlı oyun projesi The Unfettered'a 2.5 Milyon Dolar yatırım!

Türk oyun girişimcileri Anıl Evci ve Haris Sevinç tarafından kurulan Awkay Technologies, ilk projesi olan The Unfettered'a global yatırımcıların katıldığı yatırım turunda 2.5 Milyon Dolar yatırım aldı. Ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşacak olan The Unfettered, blockchain tabanlı yapısıyla oyun dünyasındaki ilklerden birini oluşturuyor.

NFT ve Metaverse evrenlerinden öğeleri barından The Unfettered, Awkay Technologies imzasıyla geliştiriliyor. Dünyanın ilk blockchain tabanlı oyunlarından biri olma özelliğini taşıyan The Unfettered, kendi içerisindeki Token altyapısıyla oyunda güvenli bir ekonomi alanı yaratıyor.

Yatırım dünyasının önde gelen şirketlerinden 2.5 Milyon Dolar yatırım

80'in üzerinde başarılı oyun, NFT, kripto para ve blockchain yatırımını yöneten Vendetta Capital ve oyun Token projelerinin yönetimini sağlayan Icetea Labs, The Unfettered'ın yatırım turuna liderlik etti. Başarıyla tamamlanan yatırım turuna dünyanın önde gelen oyun, kripto para ve girişim fonlarından yatırımcılar katılım sağladı.

Tamamlanan yatırım turuyla birlikte The Unfettered'ın geliştirmesinde kullanılacak 2.5 Milyon Dolar yatırım gerçekleşti. Yatırım turuna Animoca Brands, Morningstar Ventures, Bridge Mutual, Momentum6, FomoCraft, GAINS Associates, ZBS Capital, L.A.B.S. Group'tan Yuen Wong, Illuvium CEO'su Kieran, Good Games Labs, BreederDAO, PolkaCity, RBL Labs, Paribu Ventures, Cryowar,Parachain Ventures, Gate.io Labs Ex-Sony PlayStation'dan Sam Ong ve Tehmoonwalker katıldı.

Blockchain teknolojisi oyun endüstrisinde büyük bir etki yaratacak

Yatırım turuyla ilgili görüşlerini paylaşan Awkay Technologies Kurucu Ortağı Anıl Evci, "Awkay Technologies olarak güçlü bir geliştirme ekibiyle The Unfettered için çalışıyoruz. Blockchain teknolojisinin tüm dünyadaki ekonomik, ticari, sosyal etkileri değiştireceği gibi oyun dünyasını da değiştireceğine ve geliştireceğine inanıyoruz. Bu bağlamda The Unfettered'ın bu topraklardan çıkan ilk blockchain tabanlı büyük oyun projesi olmasını önemsiyoruz. Vendetta Capital ve Icetea Labs'in liderlik ettiği bu yatırım turunda toplanan fonu oyunun geliştirme sürecinde kullanacağız. Gerçekleşen yatırım The Unfettered'ın geliştirmesini hızlandıracak ve hedeflediğimiz tarihte oyuncularla buluşmamızı sağlayacak. Bizi oyun üreticisi olmamızdan önce bir oyuncu olarak esas heyecanlandıran nokta da bu. Projeye inanan ve bu süreçte yanımızda olup işimize ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Dünyanın önde gelen yatırımcıları oyunumuzu destekledi

Blockchain teknolojisine sahip oyunlara yönelik görüşlerini aktaran Awkay Technologies Kurucu Ortağı Haris Sevinç, "Oyuncular için artık sadece oyun oynamak yeterli değil. Artık sürdürülebilir ekonomiler yaratmak oyun dünyası için çok önemli bir etmen. The Unfettered tabanında yatan blockchain teknolojisinden ötürü bu eşiği yolun başında aşmış bir proje olarak oyuncularla buluşacak. Bugün duyurduğumuz yatırım haberiyse buluşma süremize olabilecek en kısa zamanda ulaşmamızı sağlıyor. The Unfettered kendi Token sistemi ve ekonomisiyle çok farklı bir RPG deneyimi sunuyor. Gelecekte birçok benzer örneğini göreceğimiz bu evrende ilk oyunlardan biri olduğumuz için mutluyuz. Dünyanın önde gelen yatırımcılarının bugün The Unfettered'a yaptığı yatırım ise sektörün gelişimine yönelik en somut gösterge. Ortağım Anıl'ın söylediği gibi bize, ekibimize ve projemize inanan tüm yatırımcılara teşekkür ederiz. Çok yakında oyuncularla buluşmak üzere çalışmalarımıza bu yatırımla daha iyi odaklanabileceğiz." dedi.

Bültenler / Gamegar