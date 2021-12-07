Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Trabzonspor'u ise müsabakaya usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle: "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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