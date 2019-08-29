Galatasaray, Kayserispor maçına hazır

29.08.2019 16:01

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu üçüncü haftasında İM Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Geçtiğimiz hafta belindeki rahatsızlığından dolayı kadroda olmayan Younes Belhanda, Kayserispor kamp kadrosuna dahil edildi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor.



"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Steven Nzonzi, Emre Mor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA