Galatasaray'da haftalık yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Galatasaray yönetim kurulunun haftalık toplantısı, Başkan Mustafa Cengiz başkanlığını gerçekleşti.
28.07.2020 20:40 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:49
Galatasaray yönetim kurulunun haftalık toplantısı, Başkan Mustafa Cengiz başkanlığını gerçekleşti. Toplantıda gündeme dair konular ele alındı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun olağan haftalık toplantısı Başkanımız Mustafa Cengiz'in başkanlığında gerçekleştirildi. Bayram öncesi gerçekleştirilen ve toplantı gündemine dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkanımız, yönetim kurulu üyelerimizle bayramlaştı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA