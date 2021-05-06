G7'de buluşan ABD, Güney Kore ve Japonya'dan, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması taahhüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

G7'de buluşan ABD, Güney Kore ve Japonya'dan, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması taahhüdü

G7'de buluşan ABD, Güney Kore ve Japonya'dan, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması taahhüdü
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılması için yakın iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardığı bildirildi.

Japonya, ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin tamamen nükleerden arındırılması için yakın iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre Londra'da düzenlenen G7 marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşları Motegi Toşimitsu ve Chung Eui Yong ile bir araya geldi.

Bir saat süren görüşmede üç bakan, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına uyması için baskı yapılmasında anlaştı.

Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını kapsayan politikalarının detaylarını açıklayan Blinken, bu konuda ortak ve uyumlu adımlar atılması için Asyalı müttefikleriyle anlaşmaya vardı.

Üçlü toplantının, "ABD Başkanı Joe Biden'in ocakta göreve gelmesi sonrası ilk" olduğunu bildiren Kyodo ajansı, Japon Bakan Motegi'nin görüşmeye ilişkin detay vermediğini belirtti.

Öte yandan görüşmede ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japon vatandaşları sorunun çözülmesine yönelik Japonya'nın çabalarına destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
İran devlet televizyonu, ABD kongre binasının havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı
İran devlet televizyonu, ABD kongre binasının havaya uçurulduğu propaganda videosu yayınladı
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
ABD'li bilim insanından korkunç iddia: Çin'in fırlattığı roket 10 Mayıs'tan önce İstanbul'a da düşebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı
Spor Diego Mesut Özil Cyle Larin Burak Yılmaz Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Edirne
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: G7'de buluşan ABD, Güney Kore ve Japonya'dan, Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması taahhüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 07:58:46. #1.15#

title