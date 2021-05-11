Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Hajradinovic (Dk. 90+1 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl Koç (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Hajradinovic (Dk. 90+1 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl Koç (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Thelin

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk. 46 Geraldo), Atakan Çankaya (Dk. 46 Atila Turan), Endri Çekiçi (Dk. 89 Diousse), Lobjanidze, Alper Potuk, Paintsil, Badji

Goller: Dk. 9 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 13 Anıl Koç, Dk. 90+6 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa), Dk. 85 Badji (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 11 Badji, Dk. 31 Kitsiou, Dk. 82 Atila Turan (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Hadergjonaj, Dk. 55 Thelin, Dk. 61 Sadiku, Dk. 84 Bistrovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla, sezonun bitimine bir hafta kala başkent temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti.

53. dakikada Atila Turan'ın soldan ortasında Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Kitsiou, pasını Endri Çekiçi'ye verdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

85. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1

90+5. dakikada Geraldo'nun sağ çaprazdan ortasında, Lobjanidze'nin altıpasın önünden kafa vuruşunda, soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Daha sonra ani gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Yusuf Erdoğan, pasını Mehmet Feyzi Yıldırım'a aktardı. Ceza sahası dışında kaleci Friedrich'ten meşin yuvarlağı kurtaran Mehmet Feyzi, topu filelere gönderdi: 3-1

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu Burak Sergen
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 23:24:41. #1.15#

title