Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Hajradinovic (Dk. 90+1 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl Koç (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Hajradinovic (Dk. 90+1 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl Koç (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Thelin
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk. 46 Geraldo), Atakan Çankaya (Dk. 46 Atila Turan), Endri Çekiçi (Dk. 89 Diousse), Lobjanidze, Alper Potuk, Paintsil, Badji
Goller: Dk. 9 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 13 Anıl Koç, Dk. 90+6 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa), Dk. 85 Badji (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 11 Badji, Dk. 31 Kitsiou, Dk. 82 Atila Turan (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Hadergjonaj, Dk. 55 Thelin, Dk. 61 Sadiku, Dk. 84 Bistrovic (Kasımpaşa)
Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla, sezonun bitimine bir hafta kala başkent temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti.
53. dakikada Atila Turan'ın soldan ortasında Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
56. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Kitsiou, pasını Endri Çekiçi'ye verdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.
85. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1
90+5. dakikada Geraldo'nun sağ çaprazdan ortasında, Lobjanidze'nin altıpasın önünden kafa vuruşunda, soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
90+6. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Daha sonra ani gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Yusuf Erdoğan, pasını Mehmet Feyzi Yıldırım'a aktardı. Ceza sahası dışında kaleci Friedrich'ten meşin yuvarlağı kurtaran Mehmet Feyzi, topu filelere gönderdi: 3-1
Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan