Futbol: Süper Lig
Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko (Dk. 82 Osman Çelik) da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf (Dk. 84 Obertan), Emrah Başsan (90+6 Darri), El Kabir (Dk.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko (Dk. 82 Osman Çelik) da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf (Dk. 84 Obertan), Emrah Başsan (90+6 Darri), El Kabir (Dk. 46 Ricardo Gomes)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 76 Nkoudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Mensah), Atiba (Dk. 61 Necip Uysal), Larin (90+1 Montero), Cenk Tosun (Dk. 76 Gökhan Töre)
Goller: Dk. 10 Larin, Dk. 26 Oğuzhan Özyakup, Dk. 66 Ghezzal, Dk. 86 Gökhan Töre (Beşiktaş), Dk. 16 Schwechlen, Dk. 40 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Dorukhan Toköz, 90+ 5 Welinton (Beşiktaş), Dk. 82 Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti.
50. dakikada sol kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışta, arka direkteki Hasan Hatipoğlu yükselerek topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
56. dakikada orta sahada topu alan Emrah Başsan, Ricardo Gomes'e pasını çıkardı. Gomes'in ceza sahası içinde rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
63. dakikada da Costa rakip yarı sahasında sol kanattaki Emrah Başsan'a topu gönderdi. Topla ceza sahasına giren Emrah'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
66. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal, rakiplerinden sıyrılarak sert vurdu ve top ağlara gitti: 2-3.
69. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında arka tarafa açılan topu Cenk Ahmet Alkılıç ortaya çevirdi. Boumal'ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.
86. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Necip Uysal'ın pasıyla kendi yarı alanından hızlı çıkan Nkoudou'dan topu alan Gökhan Töre'nin, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-4.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu