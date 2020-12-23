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Futbol: Süper Lig

23.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet KömürcüoğluKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Hodzic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Jefferson, Mirallas, Kenan Özer, Dicko

Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 25 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 16 Güray Vural, Dk. 20 Tosca (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Aytaç Kara'nın orta sahadan geriye doğru hatalı pasında topu Tarkan Serbest'ten önce kontrol eden Dicko, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldı. Ceza sahasında Ertuğrul'dan sıyrılmak isteyen Dicko yerde kalırken, maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

18. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Soldan Güray Vural'ın pasında topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Maxim, önündeki rakibine rağmen şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

40. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında top son olarak ceza sahası dışındaki Maxim'in önünde kaldı. Rumen oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maç öncesi iki takım oyuncuları, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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