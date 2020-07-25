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Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunHes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Dk. 81 Ömer Uzun), Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin (Dk.

Futbol: Süper Lig
25.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:24

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Dk. 81 Ömer Uzun), Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin (Dk. 62 Stum), Campanharo, Henrique, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 79 Kamil Ahmet Çöreçi), Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Goller: Dk. 63 Novak, Dk. 95+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 86 Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 48 Enver Cenk Şahin, Dk. 50 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Trabzonspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Kayseri ekibi TFF 1. Lig'e düştü.

50. dakikada Ndiaye'nin geri pasında araya giren Kravets'in, kaleciyle karşı karşı pozisyondaki şutunda kalecinin bacaklarının arasından geçen topu çizgi üzerinden Hüseyin Türkmen çıkardı.

63. dakikada konuk ekip öne geçti. Sörloth'un ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Novak'ın bekletmeden kullandığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

79. dakikada Sosa'nın şık ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ortasında ön çizgiye koşu yapan Sörloth'un topuk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

84. dakikada Trabzonspor ceza alanın yaşanan karambolde seken topa vurmak isteyen Djedje, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

86. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1

88. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin etkili ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Sörloth'un kafa şutunda kaleci Lung'un meşin yuvarlağı kornere çeldi

95+5 dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında altıpas içinde topla buluşan Sörloth meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Kayserispor, Süper Lig'e veda etti.

Kaynak: AA

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