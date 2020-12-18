Fundacık'ta hayvan içme suyu göleti temizleniyor
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Fundacık'ta hayvan içme suyu göleti temizleniyor

18.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:55
Fundacık'ta hayvan içme suyu göleti temizleniyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti (HİS) bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti (HİS) bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde de temizlik çalışmasına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım ve hayvancılığın kalkınmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışmasına başladı. Göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeniyle su tutma kapasitesinin azaldığı mahallede, mahalle muhtarının talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından etüt çalışması yapıldı. Yapılan etüt sonucunda mevcut gölette temizlik ihtiyacı olduğu ekipler tarafından tespit edildi. Yapılan etütler neticesi oluşturulan iş programı dahilinde hayvan içme suyu göletinin temizlenmesi yönünde çalışmalara başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası göletin üreticiler için daha faydalı hale getirileceği belirtilirken, Fundacıklı üreticiler çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Fundacık'ta hayvan içme suyu göleti temizleniyor
Fundacık'ta hayvan içme suyu göleti temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:56:05. #1.15#
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