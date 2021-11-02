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FT Antalyaspor'un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu

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FT Antalyaspor'un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda FT Antalyaspor'un rakibi Amed Sportif Faaliyetler oldu.

ANTALYA (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda FT Antalyaspor'un rakibi Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'ndaki rakibi belirlendi. Kırmızı-beyazlıların rakibi 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler oldu. Amed Sportif, liginde topladığı 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmanın 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihleri arasında Antalya Stadyumu'nda oynanması bekleniyor.

Güney ekibi 3. Tur maçında Diyarbekirspor'u 5-0'lık skorla geçerek tur atlamıştı. - ANTALYA

FT Antalyaspor'un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu

FT Antalyaspor'un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu

FT Antalyaspor'un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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