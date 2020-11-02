Fransa, ülkedeki Ülkü Ocakları'nın kapatılacağını duyurdu
02.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:58
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ülkü Ocakları'nın kapatılması için harekete geçileceğini duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ülkü Ocakları'nın kapatılması için harekete geçileceğini duyurdu.
- Fransa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları'nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı