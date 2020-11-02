Fransa, ülkedeki Ülkü Ocakları'nın kapatılacağını duyurdu

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ülkü Ocakları'nın kapatılması için harekete geçileceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'Bozkurtlar' hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları'nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı