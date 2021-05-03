Fransa, göçmen ve Müslüman karşıtı ırkçı "Generation Identitaire" oluşumunun feshini onadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa, göçmen ve Müslüman karşıtı ırkçı "Generation Identitaire" oluşumunun feshini onadı

Fransa, göçmen ve Müslüman karşıtı ırkçı 'Generation Identitaire' oluşumunun feshini onadı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Danıştay, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) grubunun feshedilmesi kararını onadı.

Fransa'da Danıştay, göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan aşırı sağcı "Generation Identitaire" (Kimlikçi Nesil) grubunun feshedilmesi kararını onadı.

Danıştay tarafından açıklanan kararda, grubun hükümet tarafından 3 Mart'ta feshedildiği hatırlatıldı.

Grubun, Danıştay'a yaptığı feshin iptali başvurusunun değerlendirilmesi sonucu, söz konusu kararın, Generation Identitaire'in faaliyetlerinin kamu düzenine ve güvenliğine yönelttiği tehditle orantılı olduğu kaydedildi.

Kararda, "Bu dernek, göç ve 'İslamcı terörle' mücadelenin tartışılmasına katkı sağlama adı altında, yıllardır yabancılara ve İslam dinine karşı ayrımcılık, nefret ve şiddeti meşrulaştıran ya da teşvik eden düşüncelerin propagandasını yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Grubun etkinlikleri, eylemleri ve söylemleriyle kendini kolluk kuvvetlerine alternatif olarak lanse ettiği vurgulanan kararda, Generation Identitaire'in yabancı düşmanlığı veya ırkçı düşünceler oluşturacak faaliyetlerde bulunduğuna işaret edildi.

Göçmenlere savaş ilan etmişlerdi

Göçmen, yabancı ve Müslümanlara yönelik ayrımcı tutum ve söylemleriyle bilinen ırkçı grup Generation Identitaire üyesi yaklaşık 30 kişi, 19 Ocak'ta Fransız Pireneleri'nde göçmen karşıtı operasyon başlattıklarını ve göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için "sınır devriyesi" atacaklarını açıklamıştı.

Ardından Saint-Gaudens Cumhuriyet Savcılığı, Generation Identitaire hakkında "halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin sonrasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Generation Identitaire'in göçmenleri hedef alan açıklamalarını "skandal" olarak nitelemiş ve grubun feshedilmesini gündeme aldıklarını aktarmıştı. Darmanin, 3 Mart'ta grubun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bakanlar Kurulu'nda ayrımcılık, nefret ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle feshedildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Süveyş'i tıkayan geminin sahibi, 916 milyon dolarlık tazminatı konteyner sahipleriyle paylaşmak istiyor
Süveyş'i tıkayan geminin sahibi, 916 milyon dolarlık tazminatı konteyner sahipleriyle paylaşmak istiyor
Taşlı sopalı su kavgası iki ülke ordusunu karşı karşıya getirdi! 4 günde 49 kişi öldü, 250'den fazla yaralı var
Taşlı sopalı su kavgası iki ülke ordusunu karşı karşıya getirdi! 4 günde 49 kişi öldü, 250'den fazla yaralı var
Yol verme kavgasında muştayla dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı birbirine kattı
Yol verme kavgasında muştayla dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Özcan Deniz Hakan Altun
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa, göçmen ve Müslüman karşıtı ırkçı "Generation Identitaire" oluşumunun feshini onadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 00:11:13. #1.15#

title