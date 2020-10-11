Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi

11.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:05
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 101 vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 16 bin 101 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 730'a ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 101 artışla 734 bin 974'e yükseldi.

Son 7 günde 5 bin 84 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 910'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,5'e ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Melania Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Halil Sezai Fatma Girik Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 21:05:52. #1.15#
title