Fransa'da iktidar partisinden 2 milletvekili 18 yaşından küçük kızlara başörtüsü takmayı yasaklamak istiyor
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Fransa'da iktidar partisinden 2 milletvekili 18 yaşından küçük kızlara başörtüsü takmayı yasaklamak istiyor

16.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 16.01.2021 00:24
Fransa'da iktidar partisinden 2 milletvekili 18 yaşından küçük kızlara başörtüsü takmayı yasaklamak istiyor

Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler...

Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde ekledi.

Fransız basınında çıkan haberlerde, hükümetin bu 2 maddeye karşı çıktığı belirtildi.

Moreau ve Berge'in, "İslamcı ayrılıkçı" olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve "erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi" yasaklayan 2 madde eklediği kaydedildi.

Berge, yaptığı açıklamada, "5 yaşındaki bir kızın başörtüsü taktığını görmek kabul edilemez. Öyleyse neden inançlarımız gereğini yapmıyoruz? Temel çocuk haklarının açık ihlali olan bu tahammül edilemez uygulamaya son verme konusunda hepimiz mutabık kalmalıyız." ifadesini kullandı.

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, yaptığı açıklamada, bu 2 maddeye katıldığını ancak bunların tasarıya eklenmesinin iyi bir yöntem olacağına inanmadığını söyledi.

"Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" yasa tasarısı, 18 Ocak'ta Ulusal Meclis'te görüşülmeye başlanacak.

Tasarısıyla camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslümanlar üzerindeki baskıyla Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması, din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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