Foça'da cürüf depolama alanı kaldırılsın eylemi

İZMİR'in Foça ilçesinin kırsal Ilıpınar Mahallesi'ndeki cüruf depolama alanın çevre kirliliği ve orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle faaliyetinin durdurulması ve biriken cürufların kaldırılması için geniş katılımlı eylem yapıldı.

Foça Kent Konseyi'nin çağrısı ve organizasyonuyla, Ilıpınar Mahallesi'nin Gölyüzü mevkiindeki cürüf depolama alanı doğaya zarar verip, orman yangınlarına neden olduğu gerekçesiyle yöre halkı ve çevreciler tarafından protesto edildi. Bugün cüruf depolama alanının önünde düzenlenen eyleme Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel, Foça'ya bağlı 16 mahallenin muhtarları, Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP), İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu (İZÇEP), Foça Forum, Yenifoça Forum, Foça Barış Kadınları Platformları, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi ve Foça Kent Konseyi üyeleri ile civar yerleşim yerlerinde oturan yaklaşık 300 vatandaşlar katıldı.

KALDIRILMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDIEyleme katılanlar 'Cürufa hayır', "Foça'da cüruf tepesine hayır' ve 'Dünyanın çöplüğü olmayacağız' yazılı dövizler taşıyıp, depolama alanı çevresini 'İklim Suç Mahalli' yazılı şeritle çevirdi. Katılımcılar cüruf depolama alanının kaldırılması ve çıkan yangınlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak için imza kampanyası da başlattı.Foça'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nden eyleme katılan Nilhan Kelem, zeytinliklerine, doğal ürün yetiştirdikleri alanlara büyük zarar verdiğini iddia ettiği cüruf tepelerini istemediklerini söyledi.Sema Erdoğan da doğanın ortasında korkunç bir katliam olarak nitelediği alandan yayılan zehirli gazları sadece kendilerinin değil Karşıyaka ilçesine kadar tüm bölgenin soluduğunu savundu.Kozbeyli Mahallesi sakinlerinden Melek Kutlu da "Dökülen cürufun neden olduğu duman ve yangınlara karşıyız. Bunaldık" diyerek tepkisini dile getirdi.Basın açıklaması öncesi kısa bir konuşma yapan FOÇEP Sözcüsü Bahadır Doğutürk de "Bu vahşete bir son verilmesi için, yetkilileri son kez uyarmak için toplandık" diyerek, ilgilileri göreve davet etti. Doğutürk, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan komisyonda cüruf depolama alanının kaldırılması konusunu bir çok kez dile getirmemize rağmen bugüne kadar herhangi bir olumlu netice alamadık" dedi.Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Buralardan zamanında sular, seller akıyormuş. Şimdi cüruf dağları var. Foça'nın en büyük dağları olmuş. Hem iklim değişikliği hem yaşadığımız doğal afetler bir de üzerine bunların pisliği hepimizi etkiliyor. Foça Belediyesi ve kişisel olarak üzerime ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırım" dedi.'BİTİYORUZ, ÖLÜYORUZ YETER ARTIK'Katılımcılar adına basın açıklamasını Yeniköy Mahallesi Muhtarı Hasan Ercan okudu. 6 Mayıs 2019 tarihinde yapılan basın açıklamasından hatırlatmalar yapan Ercan, 2 yılda yaşanan olumsuzlukları ve gelinen durumu ortaya koydu. Ercan, "Her şeyin bir sınırı olduğuna göre para kazanmanın da bir sınırı olmalıdır. Daha dumanı üstünde tüten cürufu başka atıklarla beraber vahşice depolayacaksın, sonra da diyeceksin ki 'Açığa çıkan gazlar, nem ve sıcağın etkisiyle yangın çıkardı.' Derhal bu tesis kapatılmalı, Gölyüzü mevkii kurtarılmalıdır. Yer altı sularımızın havzası olan bu vadi derhal boşaltılmalıdır. Bu sözleri söyledikten sonra 2 yıl üç ay geçmiş. Bu süreç içinde ne oldu? Sayısız yangınlar çıktı. En son geçen 12 Ağustos'taki yangında çam ağaçlarımız, zeytinlerimiz, canlarımız yandı. İşte hala kokusunu duyuyoruz. Daha 3 gün önce demir çelik tesinin depolama alanında yangın çıktı. Nefes alamadık. Bu tepeler dağ oldu. Ağaçlarımız daha da karardı. Sularımız daha da kirlendi. Topraklarımız daha da zehirlendi. Bitiyoruz, ölüyoruz. Yeter artık. Buna bir son verelim. Sel, deprem, yangın, kuraklık, her gün başka bir felaket. Derelerimiz, denizlerimiz bir bir tükeniyor. Tabiat ana isyan ediyor. Daha ne bekliyoruz" dedi.Eyleme katılanlar, Ercan'ın açıklamasında "Gölyüzü kurtarılmalıdır', 'Tehlike saçmaya devam eden bu tesisi derhal kapatın', 'Yeraltı suları için bu vadiyi derhal boşaltın', 'Bölgede hukuksuz olarak çalışan işletmeleri durdurun', 'Yeter Artık' şekilindeki açıklamalarına, 'Kurtarın, kurtarın, kurtarın', 'Kapatın, kapatın, kapatın', 'Boşaltın, boşaltın, boşaltın", 'Durdurun, durdurun, durdurun', 'Yeter, yeter, yeter artık' tsloganları ile destek verdi.Çevrecilerin ve Foçalıların uzun zamandır tepkisine neden olan Gölyüzü'ndeki bölge 1980' den buyana depolama alanı olarak kullanılıyor.

Basın açıklaması dakikalarca süren alkışlı protestoyla olaysız dağıldı.

