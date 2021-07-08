FOÇA'DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde bağımlılıkla mücadele için kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İZMİR'in Foça ilçesinde bağımlılıkla mücadele için kitap okuma etkinliği düzenlendi. İlçe merkezindeki bir parkta düzenlenen etkinliğe ilçe sakinlerinin yanı sıra tatillerini geçirmek için gelenlerde büyük ilgi gösterdi.

Foça İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğe Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz' de katılarak destek verdi. Kütüphane yetkilileri vatandaşların okuması için çok sayıda kitabın yer aldığı bir stant açıldı. Bazı aileler etkinliğe çocuklarıyla ve yanlarında getirdikleri kitaplarla birlikte katıldı. Katılımcılardan bazıları parkta açık havada hem kahvaltı yaptı hem kitap okudu. Salıncaklarında çocuklarıyla sallanarak kitap okuma keyfi yapanlarda değişik bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe katılan çocuklardan Defne Toluç, bugünü ailesiyle birlikte kitap okumak için ayırdıklarını belirtip, Kitap okumayı çok seviyorum. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum dedi.

9 yaşındaki Nisan Paçacı'da etkinlikte okuduğu ve çok sevdiği kitabın kendisinde setleri olduğunu belirtti. Paçacı, İlkokula gidiyorum. İkinci sınıftayım. Bu kitabın bende setleri var. Şu an okuduğum kitabın yarısını bitirdim. Çok seviyorum ve arkadaşlarıma da öneriyorum dedi.

Fikret Düzgün ise Ankara'dan Foça'ya tatil için geldiklerini, etkinliği duyunca da katılmak istediklerini söyledi.

BAĞIMLILIĞIMIZ OLACAKSA KİTAP OKUMAK OLSUN

Foça İlçe Halk Kütüphanesi sorumlusu Ümmü Gülsüm Turgut, kitap okuma etkinliğini bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlediklerini söyledi. Turgut, Dünya genelinde birçok bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Klinik olarak mücadele edilirken toplumsal olarak da bizim üzerimize düşen birçok çözüm önerisi vardı. 'Eğer bağımlılığımız olacaksa kitap okumak olsun' diyerek Foça İlçe Halk Kütüphanesi olarak bu mücadelede biz de yerimizi almak istedik. Bugün burada okuyucularımız, kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte bu etkinliği düzenledik dedi. Etkinlik gün boyunca katılımcı sayısı giderek artarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı