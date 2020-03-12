flaş ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

ANKARA Çukurambar'da, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey yöneticisi 37'si firari, 2'si tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığa 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası verdi. 6 sanığın beratine hükmeden mahkeme, firari sanıkların dosyasını ayırdı.

Kaynak: DHA