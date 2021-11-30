Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4) - Haberler
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Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

FIRTINADA ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜKocaeli'nin Derince ilçesinde dün etkili olan fırtınada, oturduğu 5 katlı binanın çatısındaki kaplamalardan gelen sesleri duyan Turan Usta (65), yukarı çıktı.

KOCAELİ (DHA) - FIRTINADA ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün etkili olan fırtınada, oturduğu 5 katlı binanın çatısındaki kaplamalardan gelen sesleri duyan Turan Usta (65), yukarı çıktı. Çatıda şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybeden Usta, bina bahçesindeki toprak zemine düştü. Kardeşi Sultan Usta tarafından fark edilen Usta, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Usta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan Usta'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Usta'nın cenazesi, Derince Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Turan Usta'nın kardeşi Sultan Usta, "Saat 22.00 sıralarında, pijamalarıyla hiç kimseye haber vermeden çatıya çıkmış. Çatıda kaplamalarla beraber düşmüş rüzgardan dolayı. Yengem beni arayıp, 'Ağabeyin yok' dedi. O söyleyince ben anlayıp evin arka tarafına koştum. Ben gittiğimde zaten vefat etmişti. Ambulans ve itfaiye geldi. O arkadaşlarla hastaneye kaldırdık ama yapacak bir şey yoktu. Ağabeyimizi kaybettik" dedi.


Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

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Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri

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