Kocaeli'de 'fırtına' bilançosu: 2 kişi öldü, 128 çatı uçtu, 11 tekne battı (4)

KOCAELİ (DHA) - FIRTINADA ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün etkili olan fırtınada, oturduğu 5 katlı binanın çatısındaki kaplamalardan gelen sesleri duyan Turan Usta (65), yukarı çıktı. Çatıda şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybeden Usta, bina bahçesindeki toprak zemine düştü. Kardeşi Sultan Usta tarafından fark edilen Usta, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Usta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.