Firari emekli general, yurt dışına kaçarken yakalandı
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Firari emekli general, yurt dışına kaçarken yakalandı

26.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:27
Firari emekli general, yurt dışına kaçarken yakalandı

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen emekli tuğgeneral N.C., Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen emekli tuğgeneral N.C., Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli tuğgeneral N.C. hakkında 27 Ocak 2021 tarihinde gözaltı kararı verildi. Arama çalışmaları süren emekli tuğgeneral N.C. hakkında yakalama emri çıkarıldı. Firari tuğgeneral, Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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