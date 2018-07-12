Finike Çocuk ve Gençlik Evi İnşaatı Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik hizmet vermek için yapımına başlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi inşaatı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'nin en büyük ihtiyaçlardan birini karşılamak üzere

yapımına başladığı Çocuk ve Gençlik Evi'ni, Finike merkeze 4,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde hayata geçirdi.

Öğrenciler için modern, kullanışlı, konforlu, güvenli konaklama ve çalışma imkanı sağlamaya dönük olarak 3 bin 757 metrekare bir alan üzerine kurulan tesis, 85 konaklama odası, her katta 60 kişilik çalışma odası, kütüphane ve 216 kişilik yemekhane ve 210 kişilik konferans salonunun yanı sıra idari birimlere sahip.

Projede, gençlerin ihtiyacına yönelik oluşturulan internet, oyun ve eğlence odaları, fitness

salonu ve 17 araçlık otoparkıyla tam donanımlı bir tesis olarak hizmet verecek.

İlçeye 8 milyon 740 bin liralık yatırımla kazandırılan tesisin, öğrencilerin barınma ihtiyacını çözme noktasında önemli bir açığı gidermesi bekleniyor.