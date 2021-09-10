Fındık üreticileri ürünlerini kurutabilmek için kilometrelerce yol kat etti
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Fındık üreticileri ürünlerini kurutabilmek için kilometrelerce yol kat etti

Fındık üreticileri ürünlerini kurutabilmek için kilometrelerce yol kat etti
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Trabzon'da bahçelerindeki fındığı hasat eden üreticiler, havanın kapalı olması nedeniyle ürünlerini kurutmak için yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Bayburt'a geldi.

Trabzon'da bahçelerindeki fındığı hasat eden üreticiler, havanın kapalı olması nedeniyle ürünlerini kurutmak için yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Bayburt'a geldi.

Üreticiler fındığın zurufundan (yeşil kabuğu) ayrıldığı patoz işleminin ardından ürünü, satış öncesi güneşte kurutmaya bırakıyor.

Karadeniz'in kıyı kesiminde havaların kapalı ve bulutlu olması nedeniyle ürünlerini kurutamayan üreticiler, iç kesimde yer alan ve ikilimi daha kurak olan Bayburt'u tercih ediyor.

Bayburt-Gümüşhane kara yolundaki boş alanlara döktükleri fındıkları gün boyunca karıştırarak kurutmaya çalışan üreticiler, çadırlarda kalarak yaklaşık bir hafta boyunca ürünlerinin başında bekliyor.

Fındık üreticisi Ayhan Albayrak, AA muhabirine, Trabzon'da havaların yağışlı olması nedeniyle ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte fındıkları kamyona yükleyerek Bayburt'a geldiğini söyledi.

Birkaç gün içerisinde mahsulü kurutup geri dönmeyi planladıklarını belirten Albayrak, "Burası fındık kurutmak için gayet ideal bir yer. Hava şu anda neredeyse denize girilecek seviyede. Ama Trabzon'da hava kapalı ve yağışlı. Fındık serilecek gibi bir durum söz konusu değil. Ürünümüzün zamanı da geçiyor. Mecburen kurutmamız gerekiyor. Bu yüzden burayı tercih ettik." dedi.

Albayrak, fındıkların bulunduğu alana kurdukları çadırlarda kaldıklarını ve ürünün başında gece gündüz nöbet tuttuklarını dile getirdi.

Trabzon'un Tonya ilçesi Karasu Mahallesi'nden gelen Yusuf Aydın ise yaklaşık 3 gündür kara yolu kenarındaki boş alana serdikleri fındığı kurutmak için uğraştıklarını ifade etti.

Trabzon'da sahil kesiminde fındık hasadının daha erken yapıldığını anlatan Aydın, "Bizim yetiştirdiğimiz yerin rakımı yüksek olduğu için daha geç yetişiyor. Ağustos'un 4'ünde, 5'inde sahilde fındık hasadına başlanırken 20'sinden sonra yüksek kesimlerde başlıyoruz. Kurutmak için de güneş gerekiyor. Ama hava şartları müsaade etmedi. Buraya getirmesek 3-4 gün bu mahsul orada dursa çürüyor. Mecburen buraya geldik. Güneşte kuruttuk ve bu akşam döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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