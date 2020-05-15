Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandı
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Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandığını belirterek, "Sultan Abdülhamit döneminden beri ülkemizin hayali olan Filyos Limanı Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu.

Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandı
15.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandığını belirterek, "Sultan Abdülhamit döneminden beri ülkemizin hayali olan Filyos Limanı Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu." dedi.

Karaismailoğlu, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı ile Mithatpaşa Tünelleri ve Çaycuma Havalimanı ile ilgili olarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan bilgi aldı.

Daha sonra Filyos Limanı'nı tekneyle gezerek inceleyen Karaismailoğlu, üretilen çelik kazık borularının denize indirilmesinin ardından telsizle kazıkların çakılması talimatını verdi.

Bakan Karaismailoğlu, teknede yaptığı açıklamada, her başlanılan işi mükemmel bitirmenin güç olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye'nin, ulaştırma faaliyetleri açısından kendilerini gururlandıran benzersiz bir rekabet gücüne sahip bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'yi ve vatandaşları kara, hava ve deniz yollarıyla, haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirdiklerini ifade etti.

Karaismailoğlu, yurdun dört bir yanında devam eden projelerle mutlu bir ulaşım sistemi oluşturduklarını, bölgede ve dünyada tüm ulaşım ağlarıyla bağlantıları sağladıklarını belirtti.

Tamanlandığında 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ve ülkenin en büyük lojistik üslerinden birisi haline gelecek Filyos Limanı'nda incelemeler yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, her konuda olduğu gibi limancılık sektörünü geliştirmek ve zamana uygun tesislere erişmek için de var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

"Türkiye'yi uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz"

Dünyadaki zenginlik merkezlerinde önemli değişiklikler yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu dönem, bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyaların dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin'in batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için Lojistik Master Planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz 3-4 saatlik uçuşla 1,6 milyar insanın yaşadığı coğrafyalara ulaşabilen muazzam bir konumdadır. Sadece İpek Yolu üzerindeki doğu-batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının tam ortasında bulunuyor. Bu nedenle tüm ulaşım politikalarımız ve yatırımlarımız uluslararası koridorlarda, doğu-batı, kuzey-güney aksında yer alan Asya Avrupa ve Rusya Orta Doğu coğrafyasını kapsayacak şekildedir."

2023'te hedef, transit geçişten 5 milyar dolar gelir elde etmek

Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Samsun-Sivas tren hattı, yüksek hızlı tren hatları ve kurulan lojistik merkezleri gibi nice projeyle Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü Türkiye üzerinden çekmeye başladıklarını dile getirdi.

Özellikle 30 Ekim 2017 tarihinde faaliyete başlayan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden orta vadede 3,2 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında şimdiden kapasite artırımına gittiklerini, yani hedefleri şimdiden yakalamaya başladıklarını ifade etti.

Bu çerçevede Filyos Limanı'nı, Türkiye'nin uluslararası ulaşım koridorları üzerinde önemini artıracak bir proje olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, limanın sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ihracat merkezi haline geleceğini bildirdi.

Filyos Limanı'nın ayrıca Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını ve tüm bölgenin yükünü Karadeniz üzerinden Rusya'ya, Balkanlara, İskandinav ülkelerine taşıyacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Filyos Limanı'nın proje genelinde ilerleme oranımız yüzde 67. Projemizi bu yıl sonunda bitirip hizmete almayı hedefliyoruz. Ana mendireği 2 bin 450 metre, en derin yeri 19 metre, rıhtımının uzunluğu ise 3 bin metre olacaktır. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Bu noktada da limanımızın kara yolu ve demir yolu bağlantısı etüt proje fizibilite çalışmalarını tamamladık. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip inşasına başlamayı hedefliyoruz."

Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nı yakından ilgilendiren bir diğer proje olan Mithatpaşa Tünellerini de incelediklerini anımsatarak, tünellerin bölge ulaşımının rahatlaması ve gelişmesi açısından öneminin çok büyük olduğunu ifade etti.

Mithatpaşa Tünelleri tamamlandığında Ankara ve İstanbul istikametinden gelen araçların şehir içine girmeden Kilimli-Filyos Sahil Yolu güzergahına geçebileceğini belirten Karaismailoğlu, hem kent içi trafiğinin rahatlayacağını hem de daha güvenli, kısa süreli ve konforlu bir ulaşımın sağlanacağını bildirdi.

"Filyos Limanı bölgenin kalkınmasında lokomotif olacak"

Filyos Limanı'nın sadece bir liman olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz Lojistik Master Planımız çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden biri Filyos Limanı olacak. Bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyoruz. Ne mutlu bize ki böyle güzel, böyle verimli bir vatana sahibiz ancak bir vatana sahip olmak kadar o vatanı hak etmek de önemlidir. Vatanı hak etmek çok çalışmakla, toprağını, denizini, insanını ihya etmekle olur. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız işlere, işte bu anlayışla, bu duyguyla sarılıyoruz. Burada gördüğüm tüm güzel insanlar, değerli yöneticiler, mühendis ve işçi kardeşlerim siz de verdiğiniz emekle bu vatana karşı büyük bir sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun. Sultan Abdülhamit döneminden beri ülkemizin hayali olan Filyos Limanı Projesi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayat buldu. Bu projeyle yakından ilgilenerek, bir an önce devreye alınması konusunda her zaman destek verdi. Desteklerinden dolayı kendilerine şükran borçluyuz. Biz de daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gece gündüz çalışıyoruz."

Karaismailoğlu, Çaycuma ilçesindeki Zonguldak Havalimanı pistinde uzatma ve genişletme çalışmaları yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaret ve incelemelerine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ile bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Filyos Limanı Projesi'nde yüzde 67 ilerleme sağlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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