Film önerileri 2020 - Belgesel önerileri En iyi film ve belgesel önerlileri! Koronavirüs salgını etkisini yitirene kadar uzaktan eğitim sistemine geçen MEB ve YÖK'ün yanı sıra sayısız iş yeri de evden çalışma sistemine geçti. Evde zaman geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için suç, gerilim, korku, politik, çevre, sağlık, savaş ve daha birçok kategoride film listesini derledik.

Film önerileri ve belgesel önerileri ile karantina günlerinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu zamana kadar beyazperde de büyük başarılara imza atmış birbirinden kaliteli filmleri listeledik. Yerli ve yabancı yapımların yer aldığı listede farklı kategörü çeşitleri de bulunuyor. Evde film izleyerek zaman geçirmek isteyenler için 2020 film önerileri, belgesel önerileri haberimizde. İşte, film önerileri...

FİLM LİSTESİ

Politik filmler:

"Milk" by Gus Van Sant (2008)

"Inherit the Wind" by Stanley Kramer (1960)

"12 Angry Men" by Sidney Lumet (1957)

"The Navigators" by Ken Loach (2001)

"Capitalism: A Love Story" by Michael Moore (2009)

"The Take" by Avi Lewis (2004)

"The Corporation" by Mark Achbar and Jennifer Abbot (2003)

"Germinal" by Claude Berri (1993)

"Soy Cuba" by Mikhail Kalatazov (1964)

"Reds" by Warren Beaty (1981)

"Goodbye Lenin" by Wolfgang Becker (2003)

"Missing" by Costa-Gavras (1982)

"1984" by Michael Radford (1984)

"Europa" by Lars von Trier (1991)

"Night and Fog" by Alain Resnais (1955)

"The Boy in the Striped Pajamas" by Mark Herman (2008)

"Thelma and Louise" by Ridley Scott (1991)

"Dogville" by Lars von Trier (2003)

"The Color Purple" by Steven Spielberg (1985)

"Orlando" by Sally Potter (1992)

"Esma" by Koray Çalışkan (2009)

"Land and Freedom" by Ken Loach (1995)

"Remains of the Day" by James Ivory (1993)

Goodbye Lennin

Hukuk Filmleri:

Şeytanın Avukatı

JFK

Bir Kaç İyi Adam

Law Abiding Citizen

A Time To Kill

Hotel Rwanda

Blood Diamond

Lord Of War

Amistad

Dram/Gerilim filmleri:

Özgürlük ve Devlet Terörü

V for Vendetta

Bloody Sunday

Gandhi

Fight Club

Educators

Kod Adı Kılıç Balığı

Amazing Grace

Dangerous Minds

John Q

Savaş filmleri:

Full Metal Jacket

Çöküş- The Fall

Life is Beautiful

Inglorious Bastards

Munich

Das Experiment

Dram/Gizem/Psikoloji filmleri:

Kuzuların Sessizliği

Psycho

Shinning

Testere

Requiem For A Dream

Dram/Suç/Tarihi Kurgu filmleri:

American History X

Incivtus

Die Welle

Crash

Schindler's List

Driving Miss Daisy

Toy

Sicko

Politik Drama filmler:

All the King's Men

Bob Roberts

Dave

American President

The Candidate

Before the Rai

Suç:

A Clockwork Orange

Goodfellas

Usual Suspects

Shawshank Redemption

City Of God

Slumdog Millionere

There Will Be Blood

Capitalim: A Love Story

Wall Street

Dram/Biyografik Dram filmi:

The Milk

Trainspotting

Philledelphia

Thank You For Smoking

The Battle of Algiers

Erin Brokovich

A Civil Action

China Syndrome

Rain Men

A Beautiful Mind

The Men From Earth

Gençlik filmleri:

Dead Poets Society

Aksiyon filmleri:

Lean on Me

Komedi/Drama filmleri:

Patch Adams

Juno

Dr. Strangelove

Charlie Wilson's War

Forest Gump

Romantik:

İçimdeki Deniz

Scent of a Woman

Malcolm X

Bilim Kurgu filmleri:

Avatar

Yıldızlararası

Geliş

Yenilmezler serisi

Açlık Oyunları serisi

Maymunlar Cehennemi serisi

Başlangıç

Predestination

Marslı

Yarının Sınırında

Spor:

A Blind Side

Any Given Sunday

Goal

A Millon Dollar Baby

Dini filmler:

Çağrı

10 Emir

Münazara:

Great Debaters

Negotiator

12 Angry Men

Belgeseller:

Home

Inconvenient Truth

Tufandan Önce

Food İnc