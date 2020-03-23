Film önerileri 2020 - Belgesel önerileri En iyi film ve belgesel önerlileri! Koronavirüs salgını etkisini yitirene kadar uzaktan eğitim sistemine geçen MEB ve YÖK'ün yanı sıra sayısız iş yeri de evden çalışma sistemine geçti. Evde zaman geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için suç, gerilim, korku, politik, çevre, sağlık, savaş ve daha birçok kategoride film listesini derledik.

Film önerileri ve belgesel önerileri ile karantina günlerinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu zamana kadar beyazperde de büyük başarılara imza atmış birbirinden kaliteli filmleri listeledik. Yerli ve yabancı yapımların yer aldığı listede farklı kategörü çeşitleri de bulunuyor. Evde film izleyerek zaman geçirmek isteyenler için 2020 film önerileri, belgesel önerileri haberimizde. İşte, film önerileri... FİLM LİSTESİ Politik filmler: "Milk" by Gus Van Sant (2008) "Inherit the Wind" by Stanley Kramer (1960) "12 Angry Men" by Sidney Lumet (1957) "The Navigators" by Ken Loach (2001) "Capitalism: A Love Story" by Michael Moore (2009) "The Take" by Avi Lewis (2004) "The Corporation" by Mark Achbar and Jennifer Abbot (2003) "Germinal" by Claude Berri (1993) "Soy Cuba" by Mikhail Kalatazov (1964) "Reds" by Warren Beaty (1981) "Goodbye Lenin" by Wolfgang Becker (2003) "Missing" by Costa-Gavras (1982) "1984" by Michael Radford (1984) "Europa" by Lars von Trier (1991) "Night and Fog" by Alain Resnais (1955) "The Boy in the Striped Pajamas" by Mark Herman (2008) "Thelma and Louise" by Ridley Scott (1991) "Dogville" by Lars von Trier (2003) "The Color Purple" by Steven Spielberg (1985) "Orlando" by Sally Potter (1992) "Esma" by Koray Çalışkan (2009) "Land and Freedom" by Ken Loach (1995) "Remains of the Day" by James Ivory (1993) Goodbye Lennin Hukuk Filmleri: Şeytanın Avukatı JFK Bir Kaç İyi Adam Law Abiding Citizen A Time To Kill Hotel Rwanda Blood Diamond Lord Of War Amistad Dram/Gerilim filmleri: Özgürlük ve Devlet Terörü V for Vendetta Bloody Sunday Gandhi Fight Club Educators Kod Adı Kılıç Balığı Amazing Grace Dangerous Minds John Q Savaş filmleri: Full Metal Jacket Çöküş- The Fall Life is Beautiful Inglorious Bastards Munich Das Experiment Dram/Gizem/Psikoloji filmleri: Kuzuların Sessizliği Psycho Shinning Testere Requiem For A Dream Dram/Suç/Tarihi Kurgu filmleri: American History X Incivtus Die Welle Crash Schindler's List Driving Miss Daisy Toy Sicko Politik Drama filmler: All the King's Men Bob Roberts Dave American President The Candidate Before the Rai Suç: A Clockwork Orange Goodfellas Usual Suspects Shawshank Redemption City Of God Slumdog Millionere There Will Be Blood Capitalim: A Love Story Wall Street Dram/Biyografik Dram filmi: The Milk Trainspotting Philledelphia Thank You For Smoking The Battle of Algiers Erin Brokovich A Civil Action China Syndrome Rain Men A Beautiful Mind The Men From Earth Gençlik filmleri: Dead Poets Society Aksiyon filmleri: Lean on Me Komedi/Drama filmleri: Patch Adams Juno Dr. Strangelove Charlie Wilson's War Forest Gump Romantik: İçimdeki Deniz Scent of a Woman Malcolm X Bilim Kurgu filmleri: Avatar Yıldızlararası Geliş Yenilmezler serisi Açlık Oyunları serisi Maymunlar Cehennemi serisi Başlangıç Predestination Marslı Yarının Sınırında Spor: A Blind Side Any Given Sunday Goal A Millon Dollar Baby Dini filmler: Çağrı 10 Emir Münazara: Great Debaters Negotiator 12 Angry Men Belgeseller: Home Inconvenient Truth Tufandan Önce Food İnc