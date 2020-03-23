Film önerileri 2020 - Belgesel önerileri
En iyi film ve belgesel önerlileri! Koronavirüs salgını etkisini yitirene kadar uzaktan eğitim sistemine geçen MEB ve YÖK'ün yanı sıra sayısız iş yeri de evden çalışma sistemine geçti. Evde zaman geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için suç, gerilim, korku, politik, çevre, sağlık, savaş ve daha birçok kategoride film listesini derledik.
Film önerileri ve belgesel önerileri ile karantina günlerinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu zamana kadar beyazperde de büyük başarılara imza atmış birbirinden kaliteli filmleri listeledik. Yerli ve yabancı yapımların yer aldığı listede farklı kategörü çeşitleri de bulunuyor. Evde film izleyerek zaman geçirmek isteyenler için 2020 film önerileri, belgesel önerileri haberimizde. İşte, film önerileri...
FİLM LİSTESİ
Politik filmler:
"Milk" by Gus Van Sant (2008)
"Inherit the Wind" by Stanley Kramer (1960)
"12 Angry Men" by Sidney Lumet (1957)
"The Navigators" by Ken Loach (2001)
"Capitalism: A Love Story" by Michael Moore (2009)
"The Take" by Avi Lewis (2004)
"The Corporation" by Mark Achbar and Jennifer Abbot (2003)
"Germinal" by Claude Berri (1993)
"Soy Cuba" by Mikhail Kalatazov (1964)
"Reds" by Warren Beaty (1981)
"Goodbye Lenin" by Wolfgang Becker (2003)
"Missing" by Costa-Gavras (1982)
"1984" by Michael Radford (1984)
"Europa" by Lars von Trier (1991)
"Night and Fog" by Alain Resnais (1955)
"The Boy in the Striped Pajamas" by Mark Herman (2008)
"Thelma and Louise" by Ridley Scott (1991)
"Dogville" by Lars von Trier (2003)
"The Color Purple" by Steven Spielberg (1985)
"Orlando" by Sally Potter (1992)
"Esma" by Koray Çalışkan (2009)
"Land and Freedom" by Ken Loach (1995)
"Remains of the Day" by James Ivory (1993)
Goodbye Lennin
Hukuk Filmleri:
Şeytanın Avukatı
JFK
Bir Kaç İyi Adam
Law Abiding Citizen
A Time To Kill
Hotel Rwanda
Blood Diamond
Lord Of War
Amistad
Dram/Gerilim filmleri:
Özgürlük ve Devlet Terörü
V for Vendetta
Bloody Sunday
Gandhi
Fight Club
Educators
Kod Adı Kılıç Balığı
Amazing Grace
Dangerous Minds
John Q
Savaş filmleri:
Full Metal Jacket
Çöküş- The Fall
Life is Beautiful
Inglorious Bastards
Munich
Das Experiment
Dram/Gizem/Psikoloji filmleri:
Kuzuların Sessizliği
Psycho
Shinning
Testere
Requiem For A Dream
Dram/Suç/Tarihi Kurgu filmleri:
American History X
Incivtus
Die Welle
Crash
Schindler's List
Driving Miss Daisy
Toy
Sicko
Politik Drama filmler:
All the King's Men
Bob Roberts
Dave
American President
The Candidate
Before the Rai
Suç:
A Clockwork Orange
Goodfellas
Usual Suspects
Shawshank Redemption
City Of God
Slumdog Millionere
There Will Be Blood
Capitalim: A Love Story
Wall Street
Dram/Biyografik Dram filmi:
The Milk
Trainspotting
Philledelphia
Thank You For Smoking
The Battle of Algiers
Erin Brokovich
A Civil Action
China Syndrome
Rain Men
A Beautiful Mind
The Men From Earth
Gençlik filmleri:
Dead Poets Society
Aksiyon filmleri:
Lean on Me
Komedi/Drama filmleri:
Patch Adams
Juno
Dr. Strangelove
Charlie Wilson's War
Forest Gump
Romantik:
İçimdeki Deniz
Scent of a Woman
Malcolm X
Bilim Kurgu filmleri:
Avatar
Yıldızlararası
Geliş
Yenilmezler serisi
Açlık Oyunları serisi
Maymunlar Cehennemi serisi
Başlangıç
Predestination
Marslı
Yarının Sınırında
Spor:
A Blind Side
Any Given Sunday
Goal
A Millon Dollar Baby
Dini filmler:
Çağrı
10 Emir
Münazara:
Great Debaters
Negotiator
12 Angry Men
Belgeseller:
Home
Inconvenient Truth
Tufandan Önce
Food İnc