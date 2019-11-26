Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.
26.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:29
Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti. İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler havai fişek atarak karşılık verdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti