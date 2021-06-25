Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: "Gazze'nin yeniden inşası için kalıcı bir ateşkes olmalı"
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Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: "Gazze'nin yeniden inşası için kalıcı bir ateşkes olmalı"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: 'Gazze'nin yeniden inşası için kalıcı bir ateşkes olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze'nin yeniden inşası için Filistin-İsrail arasında kalıcı bir ateşkes olmasının gerektiğini açıkladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze'nin yeniden inşası için Filistin-İsrail arasında kalıcı bir ateşkes olmasının gerektiğini açıkladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Gazze'deki duruma ilişkin açıklama yapı. Mansur, "Bağışçı ülkelerin çoğu, yeni bir saldırı dalgasının olmayacağı garantisini almadan yeniden inşa sürecini desteklemeye istekli değildir. ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve BM dahil pek çok ülkenin siyasi katılımı olmadan, ateşkesi sürdürmek zor olacak. Gazze'nin yeniden inşası için kalıcı bir ateşkes olmalı" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren ve 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından İsrail saldırıları sona ermişti. Ancak, dün Kudüs'te bulunan Şam Kapısı'nda fanatik Yahudilerin bayrak yürüyüşü sırasında Filistinliler ile çıkan arbedenin ardından İsrail savaş uçakları ayın 16'sında Gazze'yi vurmuştu. İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Gazze'de bulunan Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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