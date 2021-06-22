Fildişi Sahili'nin sürgünden dönen eski Cumhurbaşkanı Gbagbo eşinden ayrılıyor
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Fildişi Sahili'nin sürgünden dönen eski Cumhurbaşkanı Gbagbo eşinden ayrılıyor

Fildişi Sahili'nin sürgünden dönen eski Cumhurbaşkanı Gbagbo eşinden ayrılıyor
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Fildişi Sahili'nin 10 yıl sonra ülkesine dönen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, eşi Simon Gbagbo'dan boşanmak için dava açtı.

Fildişi Sahili'nin 10 yıl sonra ülkesine dönen eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, eşi Simon Gbagbo'dan boşanmak için dava açtı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Laurent Gbagbo'nun, 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası çıkan olaylardan sorumlu tutulan ve "ulusal güvenliği tehlikeye atmak" suçundan hüküm giyen eşi Simon Gbagbo'dan boşanmak için mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Gbagbo'nun, sürgünde bulunduğu Brüksel'deyken de boşanmak istediği ancak eşini ikna edemediği basına yansımıştı.

Gbagbo'nun 17 Haziran'da ülkeye dönüşünden birkaç gün sonra pazar günü Katolik kilisesinde şükür ayinine katılması da Evanjelik olan eşi Simone Gbagbo ile bağları koparmış olabileceği yorumlarına neden olmuştu.

Simone Gbagbo, eşinin sürgünden döndüğü gün havalimanında hazır bulunmuş, birkaç dakika görüştükten sonra alandan ayrılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı, kameralar karşısına 2001'de evlendiği ikinci eşi 47 yaşındaki Nadiani Bamba ile geçmişti.

Bamba, Gbagbo'nun tutuklanmasının akabinde önce Ekvador Ginesi ardından Gana'ya sürgüne gönderilmişti.

Aynı zamanda gazeteci olan Bamba, Gbagbo'nun Uluslararası Ceza Mahkemesindeki davadan 2019'daki beraatından sonra yerleştiği Brüksel'e taşınmıştı.

Laurent Gbagbo'nun partisi Fildişi Halk Cephesinin kurucularından olan 72 yaşındaki Simone Gbagbo, 1989'da Gbagbo ile evlenmiş, 1995'te de partisinden aday olmuştu.

Simone Gbagbo, eşinin 2000'de cumhurbaşkanı seçilmesiyle Fildişi Sahili siyasetinde öne çıkan isimlerden biri haline gelmişti.

Sığınakta beraber yakalanmışlardı

Gbagbo, Kasım 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Ouattara ve Gbagbo taraftarları arasında yaşanan şiddet olaylarından 3 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Seçim sonrası çıkan olaylardan sorumlu tutulan Gbagbo, 11 Nisan 2011'de Birleşmiş Milletler ve Fransız birliklerinin düzenlediği baskınla Abidjan'da saklandığı bir sığınakta eşi Simon Gbagbo ile yakalanmıştı.

Çiftin yakalanış anında çekilen görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

Gbagbo, 30 Kasım 2011'de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle UCM'ye sevk edilmişti.

UCM, bu suçla yargılanan ilk Cumhurbaşkanı Gbagbo hakkında, 15 Ocak 2019'da, olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Hakkında verilen beraat kararı 31 Mart'ta onanan ve UCM nezdinde tamamen aklanan Gbagbo, 10 yıl aradan sonra 17 Haziran'da ülkesine dönmüştü.

Fransız askerlerine "tecavüz girişimine seyirci kalma" suçlaması

UCM'nin talebine rağmen Lahey'e gönderilmeyen ve ülkesinde yargılanan Simone Gbagbo ise 2015'te ulusal güvenliği tehlikeye atmak suçundan 20 yıl hapse mahkum edilmiş ancak 2018'de Cumhurbaşkanı Ouattara tarafından çeşitli suçlardan hüküm giymiş 800 kişiyle affedilmişti.

Gbagbo, geçen yıl Fransız medyasına verdiği bir röportajda, Nisan 2011'deki baskında görevli Fransız askerlerini, kendisine yapılan tecavüz girişimi ve tartaklamalara göz yummakla suçlamıştı.

Röportajda Gbabo, "Halk bizi kovalamaya ve tartaklamaya başladığında Fransız askerleri oradaydı. Açıkça bir tecavüz girişimi oldu, tek bir Fransız askeri kılını bile kıpırdatmadı. Sadece ellerinde kamerayla etrafı çekiyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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