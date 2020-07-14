FETÖ sanığı eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına hapis cezası
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
14.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:41
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Karaküçük ile avukatları hazır bulundu.
Mütalaaya karşı savunma yapan Karaküçük, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karaküçük'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
Karaküçük, hükümle birlikte tutuklandı.
Kaynak: AA