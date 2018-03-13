Fetö'den Gözaltına Alınan İş Adamına Adli Kontrol

Fetö'den Gözaltına Alınan İş Adamına Adli Kontrol

Samsunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir iş adamı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetö'den Gözaltına Alınan İş Adamına Adli Kontrol

Samsunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir iş adamı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan işadamı Harun A.(49) polisteki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Harun A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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