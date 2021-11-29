Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı - Haberler
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Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'da etkili olan fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı.

Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu yükselen dalgalar kordona ulaştı.

Sahildeki bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Muğla il genelinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla il genelinde yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtınanın saatteki hızının 50 ila 80 kilometreyi bulmasının beklendiği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtilerek vatandaşların, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

Fırtına nedeniyle Fethiye'de deniz taştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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