Ferizli'de toplum sağlığı merkezinin çevre düzenlemesi yapılıyor
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Ferizli'de toplum sağlığı merkezinin çevre düzenlemesi yapılıyor

02.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:48
Ferizli'de toplum sağlığı merkezinin çevre düzenlemesi yapılıyor

Ferizli ilçesinde toplum sağlığı merkezinin çevre düzenlemesi devam ediyor.

Ferizli ilçesinde toplum sağlığı merkezinin çevre düzenlemesi devam ediyor.

İstiklal Mahallesi'ndeki merkez çevresinde Ferizli Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında binanın giriş çıkış yolları, otopark alanı ve peyzajı yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yaptığı açıklamada, aile sağlık merkezi ve toplum sağlık merkezinin aynı binada uzun yıllardır hizmet verdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıllık olan merkezin vatandaşlara hizmet noktasında eksik olan yönlerini iyileştirmeyi amaçladıklarını anlatan Gündoğdu, Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gülşah Yılmaz'la görüşerek bir planlama yaptıklarını kaydetti.

Merkez çevresindeki alanda birçok düzenleme yapılacağına değinen Gündoğdu, "Binaya giriş çıkış yolunu elden geçiriyoruz. Hasta ve yaşlılarımızın daha rahat hareket etmeleri sağlamak için eskiden kalan ve yıkılan yerleri yeniden düzenleyeceğiz. Yürüyüş yollarını da düzenlemek personelin ve vatandaşların kullanabileceği otopark ve çevre düzenlemesini yapmak için çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçedeki tüm mülki amirlerle iş birliği içerisinde çalıştıklarını, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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