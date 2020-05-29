Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alandan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: DHA