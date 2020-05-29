Fenerbahçe günü çift idmanla tamamladı
Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
29.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:35
Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Saat 18.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alandan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: DHA