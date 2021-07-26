Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı izle! FB - GB maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı izle!
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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı izle! FB - GB maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı izle!

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı izle! FB - GB maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı izle!
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Caulker ve Serdar Dursun transferleriyle yeni sezonda da iddialı bir kadro ile başlamaya hazırlanan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Türkiye'nin köklü kulüplerinden Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Gençlerbiliği maçı izle! FB - GB maçı canlı izle! Canlı maç izle!

Teknik direktör Vitor Pereira ile hazırlık maçında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, kadronun kalabalıklığı dikkatleri çekiyor. Vitor Pereira takımdan ayrılması muhtemel futbolcular için son kararını vermeden önce hazırlık maçında denemeyi planlıyor. Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geleceği mücadeleyi 17:30'dan itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE!

Gençlerbirliği ile hazırlık maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maçı Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe SK aylık üyelik gerektiren maç yayınına üye olanlar 17:30'dan itibaren canlı olarak Youtube üzerinden maçı izleyebilecek.

FENERBAHÇE YOUTUBE ÜYELİĞİ NE KADAR?

Fenerbahçe'nin Youtube üzerinden vereceği canlı yayınları izleme ve maç yayınlarına katılabilmek için taraftarların Fenerbahçe SK üyeliği bulunmalıdır. Taraftarlar aylık olarak 15₺ katılım ücreti ödemeleri gerekmektedir.

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı izle! FB - GB maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı izle! - Haberler
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